Проверка на «лояльность». Россияне на оккупированных территориях готовят новую «фильтрацию» — ЦНС

27 января, 07:05
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На оккупированных территориях усиливают «фильтрационные мероприятия» (Фото:HejUkraina/Twitter)

На оккупированных территориях усиливают «фильтрационные мероприятия» (Фото:HejUkraina/Twitter)

Россияне готовятся к новой массовой проверке на «лояльность» жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей к оккупационным властям.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в частности банков и онлайн-образования).

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Кроме этого, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.

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На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Оккупант Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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