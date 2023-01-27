Проверка на «лояльность». Россияне на оккупированных территориях готовят новую «фильтрацию» — ЦНС
На оккупированных территориях усиливают «фильтрационные мероприятия» (Фото:HejUkraina/Twitter)
Россияне готовятся к новой массовой проверке на «лояльность» жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей к оккупационным властям.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в частности банков и онлайн-образования).
Кроме этого, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.
На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой.