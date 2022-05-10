На Изюмском направлении оккупанты пополняют силы, на Донбассе готовятся к наступлению

10 мая, 07:15
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Оккупанты готовят новое наступление на Лиман и Северодонецк (Фото:Генштаб)

Оккупанты готовят новое наступление на Лиман и Северодонецк (Фото:Генштаб)

На Изюмском направлении российские оккупанты осуществляли пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что агрессоры продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Наступление Война России против Украины

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