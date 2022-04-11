Оккупанты готовят новое наступление: в Генштабе назвали направление 11 апреля, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся возобновить наступление на Слобожанском направлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают создавать наступательную группировку войск для действий на Слобожанском направлении.

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Об этом сообщает Генштаб.

«Вероятно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление», — говорится в сообщении.

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Кроме того, армия РФ продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

«Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля этого года», — добавили в Генштабе.



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