Оккупанты готовят усиление для наступления на южном направлении — ISW

23 мая, 01:48
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американские эксперты предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении. В то же время в воскресенье, 22 мая, они получили только минимальные достижения на востоке Украины.

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Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Институт предполагает, что российские войска предоставят дополнительное усиление для удержания своих позиций на западном берегу Северского Донца.

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Украинские источники дополнительно подтвердили, что противник, вероятно, стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту, хотя российские силы вряд ли смогут активно продвигаться в обоих направлениях.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Юг Украины Наступление Война России против Украины

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