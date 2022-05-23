Оккупанты готовят усиление для наступления на южном направлении — ISW 23 мая, 01:48 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американские эксперты предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении. В то же время в воскресенье, 22 мая, они получили только минимальные достижения на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).



Институт предполагает, что российские войска предоставят дополнительное усиление для удержания своих позиций на западном берегу Северского Донца.

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Украинские источники дополнительно подтвердили, что противник, вероятно, стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту, хотя российские силы вряд ли смогут активно продвигаться в обоих направлениях.

Переговоры начнутся, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на востоке или юге – Александр Краев https://www.youtube.com/embed/a-ED2Bcn-uE

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