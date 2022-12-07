Оккупанты готовят контрнаступление на Купянском направлении, но ВСУ готовы дать отпор — Череватый
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупанты готовят контрнаступление и хотят атаковать на Купянском направлении.
Об этом заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, ВСУ знают обо всех планах российских оккупантов, поэтому готовятся к дальнейшим атакам россиян.
«Действительно, в Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватового и других районах, где они пытаются контратаковать», — пояснил Череватый.
Он отметил, что ситуация сложная, но под контролем.
«Мы видим все их действия», — добавил представитель восточной группировки войск.
6 декабря в Генштабе сообщили, что украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК, а в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.