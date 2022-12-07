Оккупанты готовят контрнаступление на Купянском направлении, но ВСУ готовы дать отпор — Череватый 7 декабря, 18:05 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты готовят контрнаступление и хотят атаковать на Купянском направлении.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ знают обо всех планах российских оккупантов, поэтому готовятся к дальнейшим атакам россиян.

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«Действительно, в Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватового и других районах, где они пытаются контратаковать», — пояснил Череватый.

Он отметил, что ситуация сложная, но под контролем.

«Мы видим все их действия», — добавил представитель восточной группировки войск.

6 декабря в Генштабе сообщили, что украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК, а в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.