Оккупанты готовят контрнаступление на Купянском направлении, но ВСУ готовы дать отпор — Череватый

7 декабря, 18:05
Поделиться:
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты готовят контрнаступление и хотят атаковать на Купянском направлении.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ знают обо всех планах российских оккупантов, поэтому готовятся к дальнейшим атакам россиян.

Видео дня

Читайте также:
Круглосуточные обстрелы. Россияне разрушили все дома в Белогоровке — Гайдай

«Действительно, в Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватового и других районах, где они пытаются контратаковать», — пояснил Череватый.

Он отметил, что ситуация сложная, но под контролем.

«Мы видим все их действия», — добавил представитель восточной группировки войск.

6 декабря в Генштабе сообщили, что украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК, а в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii0cqXIowWk&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X