Оккупанты готовят диверсию в Мелитополе: минируют котельные — мэр

19 августа, 14:34
Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовят диверсию в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовят диверсию в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты готовят диверсию: минируют теплоцентрали и большие котельные.

Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, захватчики хотят обвинить Украину в срыве отопительного сезона.

«Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котел — их три. Оккупанты их минируют чтобы обвинять наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно рашисты. Так что с отоплением будет сложно», — сказал он.

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В Мелитополе 95% отопления является газовым, а в городе нет газа уже три недели (Фото:inform.zp.ua) «Это катастрофа». Мэр Мелитополя предупредил, что оккупанты не организуют отопительный сезон в городе

По его словам, осенью можно спрогнозировать коммунальный коллапс на территории временно захваченной Запорожской области, поскольку во многих населенных пунктах нет газа, а значит и не будет отопления.

Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что российские войска во временно оккупированном Мелитополе готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить украинские силы в атаках на мирных жителей.

https://www.youtube.com/embed/oQwW4H7M5rc

В частности, оккупанты по приказу коллаборанта Евгения Балицкого раздают местным жителям листовки о том, как вести себя во время ударов HIMARS.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Диверсия Война России против Украины

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