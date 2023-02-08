На юге Украины оккупанты готовили ДРГ, но им помешали украинские защитники — оперативное командование 8 февраля, 09:14 Украинские военные помешали планам оккупантов по подготовке ДРГ (Фото:REUTERS/Stringer)

На юге Украины российские оккупационные войска готовили диверсионно-разведывательные группы, но их планам помешали украинские защитники.

Как сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, ВСУ уничтожили плавсредства, которые оккупанты готовили для ДРГ. Всего их было семь единиц.

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Кроме того, украинским силам удалось повредить установку Град, которой оккупанты обстреливали Херсон с территории Олешек.

6 февраля Гуменюк сообщала, что украинские военные уничтожили два катера и две ДРГ оккупантов на юге Украины.