В захваченном Мелитополе оккупанты глушат связь и интернет 13 сентября, 13:17 Оккупанты глушат связь в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Жители захваченного Мелитополя Запорожской области рассказали, что оккупанты глушат связь и интернет в городе.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Отмечается, что нет домашнего интернета и сотовая связь отсутствует. Жители сообщают, что частично работает российский оператор Феникс и то не у всех.

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По словам местных жителей, коллаборанты глушат связь специально, чтобы погрузить людей в информационный вакуум.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему освобождение города станет ключом для деоккупации всего юга Украины.

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