В захваченном Мелитополе оккупанты глушат связь и интернет
Оккупанты глушат связь в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)
Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
Отмечается, что нет домашнего интернета и сотовая связь отсутствует. Жители сообщают, что частично работает российский оператор Феникс и то не у всех.
По словам местных жителей, коллаборанты глушат связь специально, чтобы погрузить людей в информационный вакуум.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему освобождение города станет ключом для деоккупации всего юга Украины.
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