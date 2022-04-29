Оккупанты снова применили фосфорные боеприпасы: обстреляли село в Донецкой области
Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село Соловьево Очеретинской громады в Донецкой области.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино — поврежден жилой дом и магазин.
Кроме очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на марьинском и авдеевском направлениях.
По Авдеевке оккупанты ночью стреляли из Градов, а утром совершили авианалет и продолжили обстрелы из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ночью под авиаудар попал поселок Приволье. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Марьинской громаде обстрелы шли по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку.
Несмотря на постоянные обстрелы и намерения россиян атаковать, украинские военные надежно удерживают все свои позиции, добавил Кириленко.
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