На Донбассе оккупанты форсировали Северский Донец и ведут наступление: продолжаются бои 12 мая, 07:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ведут наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки (Фото:Генштаб)

На Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Как сообщает Генштаб, основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении оккупанты форсировали реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведут наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

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В направлении Кременной оккупанты перебросили технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении агрессоры ведут штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное — Новомихайловка, Славное — Новомихайловка и Александровка — Марьинка. Продолжаются боевые действия.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в районе завода Азовсталь. Не прекращаются авиационные удары.

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