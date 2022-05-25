Из-за больших потерь. Российские оккупанты формируют резервные подразделения — Генштаб

25 мая, 08:05
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Оккупанты формируют резервы, чтобы восполнить потери в живой силе (Фото:Генштаб)

Оккупанты формируют резервы, чтобы восполнить потери в живой силе (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Совершали обстрелы подразделений украинских войск и вел контрбатарейную борьбу.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Также агрессоры проводили мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

Видео дня

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Резерв Война России против Украины

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