Из-за больших потерь. Российские оккупанты формируют резервные подразделения — Генштаб
Оккупанты формируют резервы, чтобы восполнить потери в живой силе (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Совершали обстрелы подразделений украинских войск и вел контрбатарейную борьбу.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также агрессоры проводили мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.
В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.
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