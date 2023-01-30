Россия формирует круговую оборону аэродрома в Бердянске — спутниковые снимки 30 января, 19:52 Спутниковый снимок аэродрома в Беряднске (Фото:Planet Labs via Defense Express)

Россияне формируют линии обороны вокруг аэродрома во временно оккупированном Бердянске, сообщает Defense Express, опубликовав спутниковые снимки.

Спутниковые снимки Planet Labs за 27 января свидетельствуют, что весь аэродром по 15-км периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Кроме того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы.

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Журналисты сообщают, что элементы основной линии обороны на снимках обозначены красным, синим — противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым — внутренний периметр обороны, который был создан ранее.

Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске / Фото: Planet Labs via Defense Express

Противотанковые надолбы устанавливаются в три ряда. По состоянию на пятницу примерно 30% аэродрома было окружено ими. Как установило издание, сроки проведения этих работ — после 10 января.

Противотанковые надолбы / Фото: Planet Labs via Defense Express

Спутниковые снимки свидетельствуют, что траншеи вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами. Рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству окопов.

Траншеи возле аэродрома в Бердянске / Фото: Planet Labs via Defense Express

Кроме того, на снимках замечено девять летательных аппаратов, из которых восемь издание идентифицировало как вертолеты, а один как БПЛА типа Форпост. Также замечена активность наземного персонала и техники.

Defense Express считает, что у россиян значительно более широкие планы на аэродром, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы.