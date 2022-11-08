В Херсонской области нанесение авиационных ударов по ВСУ уже невозможно — военный эксперт 8 ноября, 15:11 Эвакуация оккупантов из Чернобаевки свилетельствует о том, что они осознают невозможность применения штурмовой авиации против ВСУ в Херсонской области, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Радио НВ заявил, что в Херсонской области больше невозможно нанесение авиационных ударов по Вооруженным силам Украины и оккупанты это понимают.

«Давайте говорить о происходящей эвакуации личного состава уже знаменитой Чернобаевки. Это свидетельствует о том, что оккупанты прекрасно понимают, что соответствующее ее использование в качестве ключевой точки для логистики своих сил и соответственно нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ с использованием штурмовой авиации уже невозможно», — сказал Снегирев Радио НВ, комментируя оборону оккупантов в Херсонской области.

Видео дня

29 октября издание Defence Express опубликовало спутниковые снимки компании SatelLogic, сделанные 27 октября над аэродромом Чернобаевка в Херсонской области. Они свидетельствуют о том, что российские войска вывели оттуда всю технику.

3 ноября пресс-служба Оперативного командования Юг сообщила, что в районе Чернобаевки украинские силы поразили скопление российской техники, которую оккупанты пытались вывести в другие места.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявлял, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.