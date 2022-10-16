Убегают в Крым. Оккупанты приступили к эвакуации своих учреждений из Херсонской области — Генштаб 16 октября, 19:07 Оккупанты эвакуируют свои учреждения из Херсонской области (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации незаконно созданных на ее территории так называемых «государственных учреждений».

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ вечером 16 октября.

По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

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