Убегают в Крым. Оккупанты приступили к эвакуации своих учреждений из Херсонской области — Генштаб

16 октября, 19:07
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Оккупанты эвакуируют свои учреждения из Херсонской области (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Оккупанты эвакуируют свои учреждения из Херсонской области (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации незаконно созданных на ее территории так называемых «государственных учреждений».

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ вечером 16 октября.

По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Бегство Оккупация Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) деоккупация

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