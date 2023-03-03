Оккупанты экспериментируют в попытках наступления на Кременском направлении — глава Луганской ОВА 3 марта, 11:15 Атаки РФ малыми группами оказались не эффективными, отметил Гайдай (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупационные войска начали экспериментировать в своих попытках наступления на Кременском направлении. Теперь они бросают в бой больше тяжелой техники.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, атаки малыми группами, которые ранее применяли оккупанты, оказались неэффективными.

Гайдай отметил, что на Сватовском направлении ситуация более спокойная. Прошлой ночью украинские военные накрыли вражескую колонну. У оккупантов — многочисленные потери, как человеческие, так и в технике.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки в Луганской области войска РФ вели наступательные действия в районе Белогоровки.