Россия заминировала подходы к украинским портам в Черном море — постпред Британии в ООН

25 июля, 21:07
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Россия заложила дополнительные морские мины на подступах к портам (Фото:КГГА)

Россия заложила дополнительные морские мины на подступах к портам (Фото:КГГА)

Оккупанты разместили дополнительные морские мины на подступах к украинским портам в Черном море.

Об этом во вторник, 25 июля, заявила постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд, сообщает The Guardian.

Вудворт отметила, что Великобритания располагает информацией, которая указывает на то, что российские оккупанты могут расширить атаки на объекты, связанные с экспортом зерна, включая атаки на гражданские суда в Черном море.

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«Наша информация также указывает на то, что Россия заложила дополнительные морские мины на подступах к украинским портам. Мы согласны с оценкой США, что это скоординированные усилия, чтобы оправдать и возложить вину на Украину за любые нападения на гражданские суда в Черном море», — отметила Вудворт.

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Она подчеркнула, что премьер-министр Британии Риши Сунак уже рассказал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора во вторник, 25 июля.

25 июля Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что страна-агрессор Россия может осуществлять атаки на гражданские суда в Черном море после выхода Москвы из «зерновой сделки».

В то же время представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что после выхода РФ из зерновой сделки, ночных атак на Одесскую область и морских учений страны-агрессора в США опасаются, что Кремль может готовить операцию под чужим флагом в Черном море.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Великобритания Черное море Минирование Украина-Великобритания

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