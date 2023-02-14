Оккупантов обязали носить с собой гильзу с информацией о себе: Генштаб сообщил для чего
Российских оккупантов обязывают носить гильзу с информацией о себе в нагрудном кармане (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российских оккупантов обязали носить гильзу с информацией о себе в нагрудном кармане.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.
«Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней», — отметили в Генштабе.
На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере
По последним данным, в Украине ликвидировали более 138 тысяч российских оккупантов.