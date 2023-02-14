Оккупантов обязали носить с собой гильзу с информацией о себе: Генштаб сообщил для чего

14 февраля, 09:01
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Российских оккупантов обязывают носить гильзу с информацией о себе в нагрудном кармане (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российских оккупантов обязывают носить гильзу с информацией о себе в нагрудном кармане (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российских оккупантов обязали носить гильзу с информацией о себе в нагрудном кармане.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.

«Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней», — отметили в Генштабе.

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На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т. д.

По последним данным, в Украине ликвидировали более 138 тысяч российских оккупантов.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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