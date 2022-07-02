Враг усилил позиции на Черном море тремя большими десантными кораблями 2 июля, 05:04 Десантный корабль (иллюстративный фото) (Фото:korabli.eu)

В северо-западной части Черного моря к двум вражеским ракетным кораблям добавились три больших десантных. Они удерживают дистанцию от украинского побережья.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

«2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля. Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья», — говорится в сообщении.

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