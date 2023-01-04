«Комендантские дни». Оккупанты запретили жителям ряда сел под Токмаком выходить на улицу до 8 января — мэр Мелитополя 4 января, 11:07 Оккупанты усиливают давление на жителей захваченных территорий (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты запретили жителям сел в районе захваченного Токмака выходить на улицу до 8 января, там действуют так называемые «комендантские дни».

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

По его словам, в самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.

«Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей. Даже в местах несвободы украинцы остаются свободными», — отметил он.

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Федоров также предположил, что войска РФ пытаются усложнить борьбу Силам сопротивления, поэтому усиливают давление на жителей временно занятых территорий.

«Теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в фейковой комендатуре. При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто», — резюмировал мэр Мелитополя.

Накануне в соцсетях сообщили об ударе по зданию в Токмаке, которое было занято российскими военными.

Это уже не первый удар по расположению ВС РФ в 2023-м году.

В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили их базу в Макеевке Донецкой области. В результате ракетной атаки были ликвидированы сотни мобилизованных россиян.

Кроме того, еще один удар был нанесен по зданию в Первомайске Луганской области, занятому наемниками из ЧВК Вагнера.