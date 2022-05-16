Оккупанты держат в фильтрационной тюрьме за проукраинские взгляды более 3 тысяч жителей Мариуполя — советник мэра 16 мая, 03:04 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 22 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска содержат более 3 тысяч гражданских жителей Мариуполя в фильтрационной тюрьме из-за их активной проукраинской позиции.

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Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире телемарафона 15 мая, передает Интерфакс-Украина.

Мариупольцы содержатся в помещении бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области. «В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится не менее трех тысяч мариупольцев. Только потому, что у них активная проукраинская позиция. Разве это не репрессии, не политические преследования?» — сказал Андрющенко.

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Он подчеркнул, что по всему Мариупольскому району и непосредственно в городе российские войска снова усиливают репрессии: «Активно ищут людей, удостоверяющих участников боевых действий с 2014 года. И так же их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в „славную“ Изоляцию».

С начала полномасштабного вторжения российские кафиры вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.



По данным росСМИ, с февраля в РФ вывезли более 1,2 млн человек, из которых 210 224 — несовершеннолетние.

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