«Вагнеровцы» начали депортацию жителей пригорода Бахмута — Центр нацсопротивления 23 марта, 16:08 Бахмут (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

«Вагнеровцы» начали депортацию жителей пригорода Бахмута, об этом сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 23 марта.

В центре рассказали, что боевики вывозят местных жителей в захваченные районы Луганской области, где они проходят фильтрацию.

После чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные районы страны-агрессора.

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«Имеем типичную историю, где пользуясь боевыми действиями, которые развязала сама РФ, местных депортируют под намерениями эвакуации», — говорится в сообщении.

В центре заявили, что это типичная история, когда, пользуясь боевыми действиями, оккупанты депортируют местных под видом «эвакуации».

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.