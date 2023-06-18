Оккупанты хотят депортировать почти 300 детей из Бердянского района в Чувашию
Оккупанты депортируют украинских детей в Россию (Фото:unsplash.com/@pattybphoto)
Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в российскую Чувашию. В росСМИ отчитались уже об отправке 48 детей.
Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
«Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в «солнечную» Чувашию.
В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.
В Офисе генпрокурора уточнили, что начато уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 000 детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в частности в Беларусь.