Оккупанты хотят депортировать почти 300 детей из Бердянского района в Чувашию 18 июня, 05:33 Оккупанты депортируют украинских детей в Россию (Фото:unsplash.com/@pattybphoto)

Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в российскую Чувашию. В росСМИ отчитались уже об отправке 48 детей.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.



«Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в «солнечную» Чувашию.

В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен", — сообщил он.

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Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

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В Офисе генпрокурора уточнили, что начато уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 000 детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в частности в Беларусь.