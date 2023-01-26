Оккупанты депортировали жителей села в Херсонской области, чтобы расселить там своих военных — ЦНС 26 января, 05:10 Россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне принудительно выселили из жилищ и депортировали жителей села Нечаево близ Олешек на временно оккупированной части Херсонской области. Их депортировали на юг, где они остались без средств к существованию

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Сообщается, что россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в восторженных жилищах.

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По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тысяч рублей.