Оккупанты депортировали жителей села в Херсонской области, чтобы расселить там своих военных — ЦНС

26 января, 05:10
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Россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне принудительно выселили из жилищ и депортировали жителей села Нечаево близ Олешек на временно оккупированной части Херсонской области. Их депортировали на юг, где они остались без средств к существованию

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать в них своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных жителей. Враг занимается мародерством в восторженных жилищах.

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По информации ЦНС, жителей села депортировали на юг, где они остались без средств к существованию и вынуждены были получить российские паспорта для выплат в размере 10 тысяч рублей.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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