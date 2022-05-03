Оккупанты депортировали из Украины почти 200 тысяч детей — минобороны РФ

3 мая, 03:20
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Оккупанты вывезли 196 356 детей (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Оккупанты вывезли 196 356 детей (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российское минобороны заявило, что оккупанты депортировали из Украины 1,1 млн человек. Среди них около 200 тысяч детей.

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Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет российский Интерфакс.

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«За прошедшие сутки без участия украинской власти из опасных районов „Донецкой и Луганской народных республик“, Украины на территорию Российской Федерации эвакуировано 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети», – заявил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз найти инструменты влияния на Россию, чтобы вернуть домой тысячи депортированных украинцев.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Минобороны РФ Война в Украине депортация Война России против Украины

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