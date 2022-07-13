Оккупанты депортировали 2 миллиона украинцев, в том числе несколько сотен тысяч детей — Зеленский

13 июля, 16:55
Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские захватчики депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции Азиатское лидерство в Сеуле в среду, 13 июля.

Он подчеркнул, что это лишь приблизительные цифры, так как у многих украинцев отбирают средства связи, документы, а также запугивают, чтобы они не возвращались в Украину.

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Он также рассказал, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории.

По словам Зеленского, «десятки тысяч людей там остаются, а молодые женщины там исчезают».

27 июня лидеры стран G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

https://www.youtube.com/watch?v=ze6aI0DtsQ4

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Владимир Зеленский депортация Война России против Украины

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