Оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения — Генштаб

5 июля, 08:10
Оккупанты готовы получить легкое ранение, чтобы вернуться в РФ (Фото:Генштаб)

Оккупанты готовы получить легкое ранение, чтобы вернуться в РФ (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о деморализации российских оккупантов, которые готовы получить легкие ранения, чтобы вернуться в РФ.

«Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоувечиям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы вернуться живыми в Российскую Федерацию», — говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Видео дня
Читайте также:
Разговор с генералом Ходжесом. Знаменитый стратег прогнозирует дальнейший ход войны и подсмеивается над мозгами российских военачальников

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности в Херсонской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
5 июля, 08:03
IT-индустрия
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

5 июля, 07:13
Мнения
Сергей Рахманин
Народный депутат (Голос)
ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

5 июля, 06:03
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X