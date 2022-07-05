Оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения — Генштаб
Оккупанты готовы получить легкое ранение, чтобы вернуться в РФ (Фото:Генштаб)
Генштаб сообщил о деморализации российских оккупантов, которые готовы получить легкие ранения, чтобы вернуться в РФ.
«Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоувечиям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы вернуться живыми в Российскую Федерацию», — говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности в Херсонской области.
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