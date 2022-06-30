До $20 тысяч: оккупанты готовы давать взятки, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват 30 июня, 17:26 Чтобы собрать на взятку, оккупанты продают свое имущество (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовы платить огромные взятки, чтобы только сбежать с войны в Украине.

Об это свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора отца и сына, «мобилизованных» кремлевским режимом в ОРДЛО.

По словам захватчиков, за несколько тысяч долларов можно купить «документы о демобилизации», что позволило бы им обоим вернуться домой живыми.

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«Пытаюсь с Серегой Рыбой тут созвониться, списаться. Может через него выйдем на кого-то. На него только одна надежда. Х*й с ним, отдать эти деньги, что машину продали. Еб*ть ее, заработаем», — рассказал о своем плане старший оккупант.

В свою очередь сын его надежд на решение данной проблемы не разделил.

«Демобилизация — $20 тысяч. Когда гребли, то да, $2 тысячи было, а когда люди уже здесь сидят, конечно, подняли уже», — заявил он, чем сильно расстроил отца.

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