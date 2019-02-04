Оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ООС
В понедельник, 4 февраля, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, боевики дважды применили тяжелое вооружение - запрещенные минометы калибра 82 мм возле Хутора Вильный и поселка Опытное.
Позиции ООС возле Хутора Вильный также были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи Опытного - из автоматических гранатометов.
Опорные пункты возле Новолуганского подверглись обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения ООС в ответ применили оружие. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, что 3 февраля в районе проведении ООС террористы девять раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.