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Оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ООС

Сегодня, 18:52
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В понедельник, 4 февраля, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики дважды применили тяжелое вооружение - запрещенные минометы калибра 82 мм возле Хутора Вильный и поселка Опытное.

Позиции ООС возле Хутора Вильный также были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи Опытного - из автоматических гранатометов.

Опорные пункты возле Новолуганского подверглись обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения ООС в ответ применили оружие. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, что 3 февраля в районе проведении ООС террористы девять раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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