Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область

17 августа, 23:17
Последствия обстрела Сумской области (Фото:ОК Север / Facebook)

Последствия обстрела Сумской области (Фото:ОК Север / Facebook)

Российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область, повреждения и разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

По состоянию на 21:30 17 августа, с территории РФ были произведены два обстрела Сумской области, где были значительно повреждены и разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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В первой половине дня, по данным оперативного командования, в области было зафиксировано 17 взрывов. Враг атаковал, вероятно, со ствольной артиллерии по территории Шалыгинской территориальной громады. Огонь вели из района российского населенного пункта Локоть. Повреждения получили частные сооружения и здание сельского дома культуры.

С 18:20 за час зафиксирован еще 21 взрыв. Установлено, что враг снова использовал ствольную артиллерию и наносил удары по территории той же громады. В результате вражеского обстрела из-за пожара полностью разрушены частные подворья, а также повреждены линии электропередач.

О потерях среди местного населения информация не поступала.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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