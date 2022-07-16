Из РСЗО и артиллерии. Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область

16 июля, 23:30
Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

Российские войска целый день обстреливали территорию Сумской области, атаковано шесть общин. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

  • До 09:00 россияне ударили из РСЗО по Глуховской городской общине. 28 взрывов.
  • В 09:00 продолжился обстрел Эсманской общины, пять выстрелов из ствольной артиллерии.
  • После 09:00 россияне открыли огонь из РСЗО по Новослободской общине. Было 27 прилетов, повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач
  • Затем был зафиксирован артприлет по Шалыгинской общине.
  • С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманской общины из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
  • Почти в 13:00 захватчики ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, почти 20 прилетов из ствольной артиллерии.
  • В 14:30 враг ударил по Шалыгинской общине. 22 выстрела из ствольной артиллерии.
  • В 17:30 оккупанты дважды обстреливали Новослободскую общину из реактивной артиллерии, 14 прилетов.
  • В 19:00 по Хотинской и Шалыгинской общинам враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после 21:00.
  • В 19:30 был минометный обстрел в Краснопольском районе, более 10 прилетов.
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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