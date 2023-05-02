Оккупанты изменили тактику ракетных ударов, бьют прицельно по гражданским — Подоляк 2 мая, 00:09 Точка У и военный солдат, Харьковская обл. апрель 23 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оккупанты изменили тактику ракетных ударов по Украине. Сейчас они прицельно бьют по гражданским.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



«Абсолютно очевидно, что определенное изменение тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, по многоквартирным зданиям или по местам, где есть много жилья гражданского населения», — рассказал Подоляк.

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По его словам, при помощи такой тактики враг хочет спровоцировать в стране определенные реакции, например, ускорить контрнаступление, чтобы Украина не занималась подготовкой, а пошла разъяренной в атаку.

Подоляк добавил, что враг также может пытаться повлиять на жителей стран Запада, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров.

«Третья причина — они прощупывают, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо, или нет», — добавил Подоляк.

Также среди возможных причин он называет попытку россиян понять, будет ли у них опция сломать украинцев при помощи атак на гражданское население в случае провала на линии фронта, добавил он.