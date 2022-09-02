Оккупанты обстреливают Харьковскую область: за сутки погиб мирный житель, трое ранены 2 сентября, 11:04 В результате обстрелов Харьковской области погиб мирный житель, трое ранены (Фото:REUTERS/Viktoriia Yakymenko)

За минувшие сутки российские оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Красноградскому районам области. Погиб один мирный житель, трое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях.

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За сутки по области госпитализировали трех женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. В результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.

Этой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе. Пострадавших нет. Две ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления россиян.

ВСУ удерживают позиции на всех направлениях, хоть оккупанты и наносят постоянные удары. Украинские военные успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.

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