Оккупанты будут развивать наступление на Бахмут и Славянск — Гайдай 6 июля, 22:42 Город Славянск (Фото:Донецкая ОГА / Facebook)

Российские оккупанты будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что Луганская область еще не полностью оккупирована, бои продолжаются на окраинах. Тем временем оккупанты продолжают нести потери.

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Гайдай добавил, что россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганскую область. За это время, благодаря артиллерии, они продвинулись на 30 км.

Глава ОВА отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу оккупанты продолжают слышать «хлопки», а складов с боекомплектами с каждым днем становится все меньше.

6 июля Гадай заявил, что ВСУ сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей.

Он отметил, что во вторник, 5 июля, оккупанты пытались продвинуться в Донецкую область и перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут — Лисичанск. Под давлением украинских бойцов враг вынужден был отойти.



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