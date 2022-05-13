Оккупанты бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области — глава ОВА

13 мая, 10:01
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Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«За сутки насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника», — написал он у себя в Telegram.

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По его словам, оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

«У орков не получается побороть украинцев в бою, поэтому рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией — еще больше», — отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты еще раз пытаются бросить понтонную переправу через Северский Донец.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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