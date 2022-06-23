Оккупанты стянули резервы и бросили все силы на штурм Северодонецка — Гайдай 23 июня, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая, сообщил Гайдай (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в регионе остается крайне сложной. Оккупанты штурмуют Северодонецк и круглосуточно обстреливают украинские позиции.



«Россияне собрали все резервы — войска, технику — даже с оккупированных территорий. И все это направили на штурм Северодонецка и в направлении Золотое-Тошковка. Россияне имеют, к сожалению, успех со стороны Тошковки — им удалось продвинуться на несколько населенных пунктов. В Северодонецке круглосуточно обстреливают все позиции наших защитников», — сказал он в эфире телемарафона.

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Гайдай также отметил, что Лисичанск обстреливается из тяжелого вооружения, поэтому в городе сейчас очень опасно. Однако «тихая» эвакуация продолжается.

Он добавил, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары — по Горскому.

«Ни одной из анонсированных руководством РФ побед их армия не выполнила, поэтому сосредоточила все усилия именно на Луганщине, чтобы одержать хоть какую-то победу», — сказал Гайдай.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Также российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

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