Оккупанты бросили свою технику в лесах Черниговской области в ходе «организованной передислокации» — фото 2 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бросили в лесах Черниговской области свою технику (Фото:Минобороны)

В лесах Черниговской области нашли военную технику, которую бросили российские оккупанты, когда покидали регион.



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Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны.

«Силы Сопротивления в Шестовице Черниговской области пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины. Местные жители рассказывают: «Оккупанты так быстро и «организованно передислоцировались», что побросали в окрестных лесах много интересного и полезного для нашей армии», — говорится в сообщении.

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В Минобороны предупредили, что брошенная российская техника может быть заминирована и призвали быть осторожными.

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