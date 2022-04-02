Оккупанты бросили свою технику в лесах Черниговской области в ходе «организованной передислокации» — фото

2 апреля, 12:15
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Оккупанты бросили в лесах Черниговской области свою технику (Фото:Минобороны)

Оккупанты бросили в лесах Черниговской области свою технику (Фото:Минобороны)

В лесах Черниговской области нашли военную технику, которую бросили российские оккупанты, когда покидали регион.

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Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны.

«Силы Сопротивления в Шестовице Черниговской области пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины. Местные жители рассказывают: «Оккупанты так быстро и «организованно передислоцировались», что побросали в окрестных лесах много интересного и полезного для нашей армии», — говорится в сообщении.

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В Минобороны предупредили, что брошенная российская техника может быть заминирована и призвали быть осторожными.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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