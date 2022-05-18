Оккупанты бросили своих раненых на поле боя возле Белогоровки — глава Луганской ОВА

18 мая, 11:02
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Командование оккупантов не эвакуировало своих раненых с поля боя (Фото:Генштаб)

Командование оккупантов не эвакуировало своих раненых с поля боя (Фото:Генштаб)

В Луганской области командование российских оккупантов не эвакуировало тяжелораненых вблизи Белогоровки после неудачной попытки агрессора форсировать реку Северский Донец.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, раненые оккупанты остались умирать на поле боя.

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10 мая стало известно, что ВСУ уничтожили установленные через реку понтонные переправы врага и ликвидировали более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/CmjPp_pg2d0

Река Северский Донец, протекающая через Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины, является естественной преградой для наступления оккупационных войск. Неоднократные попытки форсировать ее приводили к значительным потерям со стороны РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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