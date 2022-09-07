Оккупанты снова бросили своего раненого солдата, и тому пришлось убегать на четвереньках — видео

7 сентября, 14:55
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Украинский дрон сбросил на оккупантов фугасный снаряд (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинский дрон сбросил на оккупантов фугасный снаряд (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Российские захватчики в который раз опровергли собственный миф о том, будто военнослужащие РФ «своих не бросают».

В среду, 7 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео, на котором оккупанты, спасаясь бегством от украинского дрона, оставили своего сослуживца на произвол судьбы.

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Как видно на обнародованных кадрах, на пешую колонну ВС РФ был сброшен фугасный снаряд, в результате чего один из них получил осколочные ранения.

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Упав на землю, он уже не мог самостоятельно подняться, однако остальные солдаты бросились бежать, и никто из них помочь пострадавшему даже не попытался, в связи с чем ему пришлось ползти в укрытие на четвереньках.

«Свинособаки должны ползать по-собачьи», — отметили украинские военные, добавив, что видео было снято где-то на восточном направлении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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