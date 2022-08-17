Оккупанты попали под удар ВСУ и бросили своего раненого — видео

17 августа, 09:49
Оккупанты попали под удар 24-й ОМБр имени короля Даниила (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Оккупанты попали под удар 24-й ОМБр имени короля Даниила (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Украинские военные показали, насколько пренебрежительно россияне относятся к своим бойцам.

В качестве примера Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео, на котором оккупанты бросили своего раненого сослуживца.

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На нем видно, как группа военнослужащих ВС РФ выдвигается для выполнения своих задач, когда вдруг попадает под удар 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/lm8t32THPG8

В результате взрыва один из россиян получил тяжелые ранения и уже не мог самостоятельно передвигаться, однако остальные солдаты предпочли спасать собственные жизни, вместо того, чтобы помочь пострадавшему.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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