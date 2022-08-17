Оккупанты попали под удар ВСУ и бросили своего раненого — видео 17 августа, 09:49 Оккупанты попали под удар 24-й ОМБр имени короля Даниила (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Украинские военные показали, насколько пренебрежительно россияне относятся к своим бойцам.

В качестве примера Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео, на котором оккупанты бросили своего раненого сослуживца.

На нем видно, как группа военнослужащих ВС РФ выдвигается для выполнения своих задач, когда вдруг попадает под удар 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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В результате взрыва один из россиян получил тяжелые ранения и уже не мог самостоятельно передвигаться, однако остальные солдаты предпочли спасать собственные жизни, вместо того, чтобы помочь пострадавшему.

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