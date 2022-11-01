СБУ допросила пленную женщину-медика, которую оккупанты бросили истекать кровью на поле боя — видео 1 ноября, 14:09 Женщина-оккупант рассказала, как ее бросили истекать кровью на поле боя (Фото:Кадр видео СБУ)

Российская пленная женщина-оккупант во время допроса рассказала, как российская армия оставила ее истекать кровью на поле боя.



Соответствующее видео обнародовала Служба безопасности Украины у себя в Telegram-канале.

Женщина добровольцем пошла на войну в Украине, отмечает СБУ.

В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшерку истекать кровью на поле боя.

Видео дня

«Обещали, что таки заберут… Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что ППшки закончились (комплекты для первой медицинской помощи — ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», — рассказывает пленная.

Ее без сознания от потери крови нашли украинские бойцы. Они оказали российской оккупантке первую помощь.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ