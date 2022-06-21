Репрессии усиливаются: оккупанты бросают в подвалы сотрудников Запорожской АЭС — мэр Энергодара

21 июня, 14:03
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Оккупанты усилили репрессии против сотрудников Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Facebook)

Оккупанты усилили репрессии против сотрудников Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Facebook)

Российские оккупационные силы все активнее стали применять репрессии в отношении украинских работников Запорожской атомной станции в захваченном Энергодаре.

Об этом в комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Сейчас забирают людей прямо с атомной станции, говорят, что вас там кто-то сдал и бросают в подвалы. Таких уже не один десяток работников. То есть люди остаются в городе, чтобы не было никаких ядерных проблем, безопасно эксплуатировали атомную станцию, под моральным и физическим давлением. Партизан мало остается, даже молодежь уезжает из города. Кто будет эксплуатировать атомную станцию, вообще непонятно», — сказал Орлов.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

https://www.youtube.com/embed/KKd9-CeERQU

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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