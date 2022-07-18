В Луганской области оккупанты бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно захваченных городов — Гайдай 18 июля, 10:02 Оккупанты восполняют свои потери за счет населения захваченных городов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно захваченных городов региона.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в крупных городах Луганской области, которые оккупационные войска РФ захватили летом, осталось по 10−15% населения.

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«К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели для себя угрозы», — отметил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходит постоянно, сейчас идет вторая ее волна.

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