В Луганской области оккупанты бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно захваченных городов — Гайдай

18 июля, 10:02
Оккупанты восполняют свои потери за счет населения захваченных городов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты восполняют свои потери за счет населения захваченных городов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские оккупанты бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно захваченных городов региона.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в крупных городах Луганской области, которые оккупационные войска РФ захватили летом, осталось по 10−15% населения.

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«К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели для себя угрозы», — отметил Гайдай.

https://www.youtube.com/embed/kf_62DDK2mw

Ранее Гайдай сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области мобилизация проходит постоянно, сейчас идет вторая ее волна.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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