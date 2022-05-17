Оккупанты с ужасом ждут поставок иностранного оружия Украине — новый перехват СБУ 17 мая, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты боятся воевать с ВСУ из-за полученного западного оружия (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты боятся воевать с ВСУ из-за поставок Украине западного оружия, свидетельствует новый телефонный перехват от СБУ.



Война России против Украины — главные события 17 мая

«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них Байрактар. Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас» — говорит своему другу оккупант, который воюет в Запорожской области.

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Он сам насмехается над фразой о «величии» России, потому что даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров: «Россия — дикая держава, бл*дь. Сами замутили эту спецоперацию… Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».

Поэтому российские оккупанты с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия для нужд ВСУ: «Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а»



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