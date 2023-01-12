Российские мобики не хотят идти в атаку в районе Сватово. Командование шлет их через минные поля 12 января, 14:24 Мобилизованные россияне сами называют себя «пушечным мясом» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизованные россияне из Горно-Алтайска пожаловались на планы военного командования отправить их на штурм украинских позиций в районе временно подконтрольного РФ Сватово Луганской области.

Об этом они рассказали в аудио обращении, которое было передано Telegram-каналу SOTA.

По словам оккупантов, уже 13 января около 400 российских мобиков должны будут отправиться из Кременной в атаку на ВСУ в составе 228-го полка, которого даже не существует.

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Таким образом руководство планирует скрыть их потери.

«Завтра нас хотят отправить в горячую точку с автоматами против танков, дронов, минометов. На минные поля. Мы просто пушечное мясо. Просим, чем можете — помогите… Мы оказались в штурмовой роте… Нас закинули на самый фронт, мы стоим под артой», — пожаловались оккупанты.