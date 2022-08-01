Перспектива потерять Херсон для оккупантов сравнима с потерей Москвы — ОК Юг
В ОК Юг сообщили, что оккупантов раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении (Фото:Игорь Колыхаев / Facebook)
В Оперативном командовании Юг заявили, что российских оккупантов раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
«Реализованные удары по мостам, которые являются критическими для противника. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы», — отметила она.
По словам Гуменюк, на юге Украины события развиваются динамично.
«Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы», — подчеркнула она.
Гуменюк добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря.
«Корабли держатся у побережья Крыма, прячась за Тарханкутом (мыс в Западном Крыму, — ред.)», — пояснила Гуменюк.
За последнее время ВСУ полностью освободили села Ивановка, Лозовое и Андреевка примерно в 85 километрах от Херсона. Потерянные населенные пункты противник постоянно обстреливает.
Кроме того, нанесены удары по путям снабжения и переправы оккупационных войск на правый берег Днепра в Херсонской области: Антоновскому мосту, железнодорожному мосту и проезду по Каховской ГЭС. ВСУ держат транспортные пути под огневым контролем.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.