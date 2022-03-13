В помещениях находилось более 200 детей. Оккупанты бомбами повредили детский оздоровительный центр и Святогорскую лавру — Донецкая ОВА

13 марта, 09:16
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Оккупационный войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационный войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Святогорске Донецкой области оккупанты повредили бомбами несколько корпусов детского областного оздоровительного центра и два помещения Святогорской лавры, в которых находились около тысячи человек, в том числе более 200 детей.

Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

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«Всю суть „русского мира“ продемонстрировали российские военные в Святогорске: они повредили бомбами несколько корпусов детского областного оздоровительного центра „Перлина Донбасса“. Кроме того, они нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них — более 200 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате — один человек был госпитализирован в больницу, двое обратились в травмпункт самостоятельно. Отмечается, что еще 30 человек, получили незначительные ранения, им оказали помощь ​​на месте.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/504602864555606

Видео результатов российских обстрелов опубликованы в Telegram ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд, который направлялся для эвакуации населения в Лиман.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Войска РФ Агрессия РФ

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