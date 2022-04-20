Оккупанты бомбили больницу в Николаевской области, есть раненые 20 апреля, 05:12 Цей матеріал також доступний українською Больница в Баштанке (Фото:facebook.com/zamazeeva.official)

Оккупанты бомбили больницу в Баштанке Николаевской области. Есть раненые.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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В результате удара уничтожено отделение диализа, приемное отделение, а операционная осталась без стеклопакетов.

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Есть раненые, но среди них детей нет. Погибших нет.

18 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.

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