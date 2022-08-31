Оккупанты блокируют миссию МАГАТЭ: коллаборанты решили не делать им спецпропуска 31 августа, 14:24 Миссия МАГАТЭ не может попасть в оккупированную часть Запорожской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на КПП на подконтрольной украинским властям территории. Так называемые «власти» отказались делать им спецпропуска.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си в Telegram.

Так называемый член «главного совета» Запорожской области, коллаборант Владимир Рогов заявил, что представители миссии якобы могли «быстро и без препонов» добраться до АЭС из России.

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Пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что прибытие миссии ожидается 1 сентября.

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

Инфографика: НВ

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