Оккупанты били по Сумской области из миноментов и САУ — ОВА

15 сентября, 23:16
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Последствия обстрела Сумской области, 15 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Последствия обстрела Сумской области, 15 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Оккупанты в четверг, 15 сентября, били по пяти общинам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«После 11:00 россияне били из минометов 120 мм — пять мин и из ствольной артиллерии, 10 снарядов», — рассказал Живицкий об обстреле Великописаревской общины.

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По информации главы области, оккупанты из минометов и САУ обстреляли Белопольскую общину, а только из минометов били по Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.

В результате обстрелов есть попадание в электрическую подстанцию, поэтому в одном из населенных пунктов отсутствует свет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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