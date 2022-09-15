Оккупанты били по Сумской области из миноментов и САУ — ОВА 15 сентября, 23:16 Последствия обстрела Сумской области, 15 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Оккупанты в четверг, 15 сентября, били по пяти общинам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«После 11:00 россияне били из минометов 120 мм — пять мин и из ствольной артиллерии, 10 снарядов», — рассказал Живицкий об обстреле Великописаревской общины.

Видео дня

По информации главы области, оккупанты из минометов и САУ обстреляли Белопольскую общину, а только из минометов били по Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.

В результате обстрелов есть попадание в электрическую подстанцию, поэтому в одном из населенных пунктов отсутствует свет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.