В Мелитополе оккупанты захватывают людей в плен и запугивают их, чтобы найти партизан — мэр 6 июня, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:РИА Мелитополь)

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе, пытаясь найти партизан, захватывают людей в плен и запугивают их.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты не ожидали сопротивления, а партизанское движение в городе дестабилизирует их планы.

Видео дня

«Оккупанты обескуражены. Когда три месяца назад они заходили, то ожидали поддержку среди населения и представителей власти. На сегодня же есть множество действий сопротивления, это полностью дестабилизирует систему управления рашистов и коллаборационистов», — рассказал Федоров.

Он отметил, что более 90% мелитопольцев — участники партизанского движения, поскольку поддерживают Украину и освобождение Мелитополя.

В частности, партизаны распространяют мотивационные листовки, чтобы дестабилизировать оккупационные власти.

Оккупанты даже берут в плен мирное население, чтобы узнать имена партизан, однако никого все равно не могут найти.

«Они не могут найти и понять кто являются партизанами. Единственное в чем у них есть успех — они запугивают всех, забирают в тюрьму, но не могут найти тех, кто это делает. И их невозможно найти, ведь это делает 90% жителей нашего» города", — добавил Федоров.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.