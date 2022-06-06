В Мелитополе оккупанты захватывают людей в плен и запугивают их, чтобы найти партизан — мэр

6 июня, 15:26
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Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:РИА Мелитополь)

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе, пытаясь найти партизан, захватывают людей в плен и запугивают их.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты не ожидали сопротивления, а партизанское движение в городе дестабилизирует их планы.

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«Оккупанты обескуражены. Когда три месяца назад они заходили, то ожидали поддержку среди населения и представителей власти. На сегодня же есть множество действий сопротивления, это полностью дестабилизирует систему управления рашистов и коллаборационистов», — рассказал Федоров.

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Он отметил, что более 90% мелитопольцев — участники партизанского движения, поскольку поддерживают Украину и освобождение Мелитополя.

В частности, партизаны распространяют мотивационные листовки, чтобы дестабилизировать оккупационные власти.

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Оккупанты даже берут в плен мирное население, чтобы узнать имена партизан, однако никого все равно не могут найти.

«Они не могут найти и понять кто являются партизанами. Единственное в чем у них есть успех — они запугивают всех, забирают в тюрьму, но не могут найти тех, кто это делает. И их невозможно найти, ведь это делает 90% жителей нашего» города", — добавил Федоров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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